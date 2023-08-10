В Астрахани могут увеличить число речных пассажирских перевозок

Речной пассажирский транспорт в Астраханской области может обзавестись новыми маршрутами. Об этом в своем Telegram-канале высказался вице-губернатор региона Олег Князев. По словам чиновника, речные трамваи на данный момент дважды в день курсируют по двум маршрутам: «Астрахань — Яманцуг» (23,5 км) и «Астрахань — Пионерлагеря» (19,5 км). Учитывая частоту движения, уточнил господин Князев, сегодня трамваи «трудно назвать полноценным „общественным транспортом“».

Чиновник добавил, что возрождению речных пассажирских перевозок должно предшествовать восстановление причального парка, а также экономические и логистические изыскания.

Олег Князев уверен, что маршруты будут востребованы как среди астраханцев, так и среди жителей сел области.

Никита Маркелов

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