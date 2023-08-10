С начала года на ЮУЖД под поездами погибло 20 человек

На Южно-Уральской железной дороге с начала года в результате наезда подвижных составов получили травмы 23 человека, из них 20 скончались, сообщают в пресс-службе ЮУЖД.

В Челябинской области под поезда попали 11 человек, 10 из них – со смертельным исходом. В Курганской области из десяти травмированных погибло восемь. В оренбургской области зарегистрировано два смертельных случая.

«Особую тревогу вызывают несчастные случаи с подростками. В Челябинской области от наезда подвижного состава смертельно травмировано двое несовершеннолетних, в Оренбургской – один подросток»,— говорится в сообщении ЮУЖД.