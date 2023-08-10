На Мамадышском тракте в Казани возведут новую транспортную развязку

В Казани на Мамадышском тракте планируется возвести новую транспортную развязку. Постановление об этом опубликовано в сборнике документов мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Развязку построят в Советском районе Казани на участке тракта от дома 1 до дома 33. Сейчас ведется проектирование нового объекта. Там возведут две надземные разворотные петли длиной 660 и 630 м, на которых установят скорость 30 км/ч. Существующую автодорогу ожидает реконструкция на участке протяженностью 2,5 километра.

Для развязки планируют зарезервировать десять участков. Они могут быть изъяты для госнужд или муниципальных нужд.

"Ъ-Казань"