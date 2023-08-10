Детский сад на Урале, где девочка облилась кипятком, оштрафовали на 300 тыс. рублей

Детский сад №77 в Нижнем Тагиле, где трехлетнюю девочку упала кружка с кипятком, должен будет выплатить 300 тыс. руб. компенсации. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошел еще 25 января этого года. По данным прокуратуры, ребенок опрокинул на себя кружку с кипятком, оставленную на столе младшим воспитателем первой младшей группы. По итогу девочка получила ожоги поясницы, тела и левой стопы II и III степени. Воспитатель же в этот момент находилась в другой группе.

Кроме того, сотрудники детского сада не оказали ребенку первую медицинскую помощь, не стали незамедлительно вызывать скорую помощь, а также несвоевременно сообщили о происшествии медработнику и заведующей.

Прокуратура внесла представление директору детского сада, по итогам рассмотрения которого два сотрудника были привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, заведующая детским садом привлечена к ответственности по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение права на образование лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение).

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