Капремонту потребовалась страховка

Строителей обяжут страховать качество капитального ремонта в многоэтажках. С инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он считает, что механизм страхования поможет исправлять огрехи некачественного ремонта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Такая страховка будет действовать 10 лет после окончания работ, пояснил Чернышов:

«Когда капитальный ремонт заканчивается, компанию, которая его делала, часто невозможно найти. В некоторых случаях год-два, и потом начинает отваливаться штукатурка, ломаются карнизы, в негодность приходят подвалы. Приходится, соответственно, оплачивать дополнительные ремонтные работы по устранению недочетов.

Если та организация, которая осуществляет капитальный ремонт, будет понимать, что она застраховала за свои деньги, плод своего труда, они будут более бережно и тщательно относиться к проведению процесса. С одной стороны, это усилит качество, а, с другой стороны, в случае каких-то расхождений, проблем, жильцы многоквартирного дома могут эти недочеты устранить за счет страховки».

Эксперты в области капремонта не верят в эффективность такого механизма. Проблема не в страховании ответственности рабочих, а в квалификации и добросовестности подрядчиков, пояснил председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин:

«Компания сделала работу, она сделала ее некачественно, но по-другому невозможно, если ты половину отдаешь на взятки, и потом 5-летний срок гарантии становится фикцией. То есть получается так, что ответчик, по которому ведется претензионная работа, оказывается фирмой-однодневкой.

Получается так, что срок гарантии, прописанный в законе, не работает. Нам предлагается ввести страхование, но это повлечет некоторое увеличение расходов на ремонт. Страховые компании — не благотворительные организации, они будут рассчитывать риск. Либо будут страховаться какие-то виды ответственности, которые в реальности реализовать будет невозможно.

Страховая компания как бы даст денег, но таким же подрядчикам, таким же строителям. Ключевой момент: жители не участвуют в приемке работ. Почему бы не запустить такие механизмы, которые позволят жителям принимать работу строителей, и позволят наказывать того руководителя капитального ремонта, кто организовал такие работы».

По данным автора инициативы о страховании капремонта, претензии к подрядчикам есть у каждого третьего жителя отремонтированных домов. Компании, которые делают экспертную оценку качества работ по капремонту, подтверждают, что 20% из них выполняются с нарушениями, пишут «Известия». Средняя стоимость выявленных дефектов составляет 350 тыс. руб.

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Светлана Белова