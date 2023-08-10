Представители 28 белорусских компаний посетили Удмуртию

Удмуртию с 7 по 8 августа с деловым визитом посетила делегация компаний из Белоруссии. В их числе оказались представители крупной сети супермаркетов , производителя сельхозтехники и крупнейшего машиностроительного холдинга. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Как рассказала вице-премьер правительства республики Ольга Абрамова, во встречах участвовали 28 компаний Удмуртии, в том числе производственные предприятия, компании пищевой промышленности, агропромышленного комплекса и производители товаров повседневного спроса. Еще шесть компаний приняли гостей на своих площадках. В частности, выездные мероприятия прошли в кондитерском цеху «Братья Кононовы», «Арома» и «ПромГидравлика-С».

Главный специалист коммерческого управления компаний «БелВиллесден» и «БелМаркетКомпани» Рузанна Нагдалян отметила, что с уходом европейских поставщиков больше внимания уделяется производителям из России. «Сейчас мы в поисках производителей продуктов питания — кондитерских изделий, натуральных продуктов. В рамках бизнес-миссии мы познакомились с производителями рапсового и конопляного масла из Удмуртии — это очень достойный продукт, который будет пользоваться спросом в наших магазинах», — рассказала госпожа Нагдалян.