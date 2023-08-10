Владельцу «Госстроя» Кириллу Бадикову продлили арест до 3 сентября

Верховный суд Башкирии продлил до 3 сентября арест обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) бывшему руководителю ГК «Госстрой», экс-депутату горсовета Уфы Кириллу Бадикову, сообщили «Ъ-Уфа» в Объединенной пресс-службе судов республики.

По уголовному делу вместе с Бадиковым проходят экс-гендиректор ООО «Башнафтатранс» Игорь Тюрин и бывший финансовый директор ГК Павел Степанов.

Кирилла Бадикова арестовали в марте прошлого года. Отсальные обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.

По версии следствия, в 2013-2021 годах топ-менеджеры под видом строительства многоквартирных домов в Кировском районе Уфы заключали договоры паенакопления, уступки права требования и участия в долевом строительстве. Свои обязательства фигуранты уголовного дела не выполнили, в результате их действий 1134 гражданам и юридическим лицам был причинен ущерб на общую сумму около 2,4 млрд руб., сообщала пресс-служба республиканской прокуратуры.

Венера Хисамова

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