Суд отказал снизить сумму морального вреда за сбитого велосипедиста

Верховный суд Башкирии не нашел оснований для пересмотра решения Калининского райсуда Уфы о взыскании с МУП «Служба по благоустройству Калининского района Уфы» 1 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за смерть велосипедиста.

Как следует из материалов дела, 19 мая 2021 года водитель предприятия, управляя грузовым самосвалом КамАЗ, наехал на 13-летнего велосипедиста. Подросток скончался от полученных травм.

Водитель был осужден за нарушение правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее смерть человека.

После вступления приговора в силу отец ребенка заявил гражданский иск о взыскании компенсации морального вреда в размере 2 млн руб., указав, что смерть сына стала тяжелейшим событием в его жизни. Он также отметил, что поведение осужденного и руководителя учреждения для него «осталось непонятным и удивительным», поскольку никто из них не принес соболезнований семье.

Суд первой инстанции вынес решение о частичном удовлетворении иска, снизив размер компенсации до 1 млн руб. Учреждение направило в вышестоящую инстанцию апелляционную жалобу. Ответчик посчитал сумму завышенной и указал на отсутствие достаточных доказательств понесенных истцами нравственных страданий. Кроме того, апеллянт просил учесть, что истец получил страховое возмещение в размере 475 тыс. руб. по договору ОСАГО. Представитель ответчика также отмечал, что в произошедшем ДТП «имеется грубая неосторожность несовершеннолетнего потерпевшего, который не должен был выезжать на проезжую часть».

Истец также остался неудовлетворен суммой компенсации.

Верховный суд Башкирии отметил, что размер компенсации морального вреда соответствует конкретным обстоятельствам дела и требованиям разумности.

Наталья Балыкова

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