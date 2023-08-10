Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, из каких элементов состоит набор Panda, вошедший в коллекцию Haute Creation.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: S.T. Dupont Фото: S.T. Dupont

У французского аксессуарного бренда S.T. Dupont есть коллекция Haute Creation. В ней объединены предметы, созданные в единственном экземпляре или лимитированными сериями малого тиража и непременно с использованием сложных редких техник. Недавно линейка пополнилась уникальным набором Panda, созданным в сотрудничестве с Луисом Альберто Киспе Апарисио.

Апарисио — один из самых востребованных современных мастеров-камнерезов. Он и отвечал в проекте за редкие техники. Луис Альберто из семьи ювелиров, работал он как под собственным брендом L’Aquart, так и в сотрудничестве с большими компаниями. Узнаваемая примета его стиля — сочетание камня с большим количеством металлических элементов.

В таком же выполнен и новый объект Panda. В набор, выпущенный серией из восьми пронумерованных экземпляров, входит перьевая ручка из нефрита с позолотой и бронзовой отделкой, а также — и это центр композиции — подставка для нее в виде большой панды из обсидиана и головой из белого кальцита.

Где панда, там и бамбук. В виде него выполнен держатель для телефона и визитных карточек, материал — бронза с позолотой. Очевидно, когда набор создавался, в уме держали китайский рынок и состоятельных китайских клиентов. Хотя панда настолько симпатичная, что подойдет не только для Поднебесной. Вот и в Mercury появился такой набор.