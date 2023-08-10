В восьми районах Татарстана зафиксирована массовая гибель пчел

На территории восьми районов Татарстана зафиксировали массовую гибель пчел. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу Минсельхозпрода региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, пчелы погибли в Бугульминском, Заинском, Лаишевском, Пестречинском, Спасском, Черемшанском и Чистопольском районах Татарстана.

«Этот год не обошелся без потрав. Всего к нам поступили обращения из восьми муниципальных районов. В связи с этим организована работа комиссий по отбору проб»,— уточнили в министерстве.

"Ъ-Казань"