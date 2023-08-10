Больше 300 тысяч рублей взятки взыскали с экс-чиновника администрации Воткинска

В Удмуртии суд взыскал с бывшего начальника органа опеки и попечительства администрации Воткинска более 300 тыс. руб., полученных в качестве взяток. Деньги направят в доход России, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Напомним, раннее женщину признали виновной в получении взятки в крупном размере ( п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). В частности, начальник органа опеки и попечительства получала от представителей агентств недвижимости Воткинска деньги за ускорение подготовки и получения разрешений на сделки с недвижимостью несовершеннолетних.