На новосибирском ипподроме пройдет IV этап Большого Сибирского Круга-2023

В Новосибирске 12 августа состоится масштабный конноспортивный праздник – IV этап Большого Сибирского Круга-2023. В программе: 12 заездов, планируется участие более 100 лошадей рысистых пород.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов Фото: Влад Некрасов

Призовой фонд межрегиональных и районных конноспортивных соревнований обеспечивает региональное министерство сельского хозяйства. Главный приз 68-х конноспортивных соревнований Черепаново и на 23-х соревнованиях конников Сузунского района главный приз автомобиль, общий призовой фонд на каждом из соревнований составил 2,8 млн руб. Призовой фонд Открытия 120 летнего бегового сезона 2023, в рамках которого разыгрывается 40 традиционных призов, составил 3,8 млн рублей.

Общий призовой фонд IV этап Большого Сибирского Круга-2023 составляет 1,69 млн руб. Призовой фонд заезда на розыгрыш Кубка губернатора Новосибирской области составит 300 тыс. руб., сказал министр сельского хозяйства Евгений Лещенко.

Всего в 2023 году на организацию и проведение конноспортивных соревнований в регионе планируется направить из областного бюджета более 11,5 млн руб.

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Оксана Павлова