Адыгея получит инфраструктурный кредит на 1,4 млрд рублей

Инфраструктурный кредит на 1,4 млрд руб. одобрило правительство РФ республике Адыгея, сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер Марат Хуснуллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мурат Кумпилов / telegram Фото: Мурат Кумпилов / telegram

«В основном средства пойдут на модернизацию ЖКХ: систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения»,— говорится в сообщении.

Республике будут выделены средства на капитальный ремонт майкопского городского бассейна, отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в соцсетях.

«Знаю, многие жители и гости республики давно ждут реализации этого проекта, который не только создаст условия для пляжного отдыха в центре города, но и станет логическим завершением благоустройства новой набережной в городском парке культуры и отдыха Майкопа»,— написал он в Telegram.

По итогам конкурса всего отобраны 32 заявки регионов. Крыму одобрен кредит в 1,6 млрд руб.

Наибольший кредит среди других субъектов выделят Дагестану — 12,5 млрд руб., Татарстан получит 9 млрд руб., еще по 3,5 млрд руб. — Башкартастан и Владимирская область.

Тат Гаспарян

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