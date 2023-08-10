Адыгея получит инфраструктурный кредит на 1,4 млрд рублей

Инфраструктурный кредит на 1,4 млрд руб. одобрило правительство РФ республике Адыгея, сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер Марат Хуснуллин.
Фото: Мурат Кумпилов / telegram
«В основном средства пойдут на модернизацию ЖКХ: систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения»,— говорится в сообщении.
Республике будут выделены средства на капитальный ремонт майкопского городского бассейна, отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в соцсетях.
«Знаю, многие жители и гости республики давно ждут реализации этого проекта, который не только создаст условия для пляжного отдыха в центре города, но и станет логическим завершением благоустройства новой набережной в городском парке культуры и отдыха Майкопа»,— написал он в Telegram.
По итогам конкурса всего отобраны 32 заявки регионов. Крыму одобрен кредит в 1,6 млрд руб.
Наибольший кредит среди других субъектов выделят Дагестану — 12,5 млрд руб., Татарстан получит 9 млрд руб., еще по 3,5 млрд руб. — Башкартастан и Владимирская область.
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