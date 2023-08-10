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В Ярославле представят новую аудиопрогулку по Петропавловскому парку

В Ярославле культурный центр Textil разработал аудиопрогулку по Петропавловскому парку, разбитому в XVIII веке при строительстве Ярославской большой мануфактуры. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в культурном центре.

Петропавловский парк в Ярославле

Петропавловский парк в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Петропавловский парк в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Презентация маршрута состоится 12 августа в рамках всероссийского фестиваля «Ночь заводов», который будет проходить одновременно на 18 индустриальных объектах в 16 российских регионах.

Маршрут проложен вдоль русла ручья, который стал каскадом прудов, важной частью производственного комплекса. Прогулка позволят взглянуть на остатки регулярного парка, голландской светлицы, усадебного дома и богадельни, а также посетить Петропавловский храм. Авторы расскажут, как на месте болота возникло прогрессивное производство европейского типа.

В дальнейшем экскурсии будут проводиться регулярно культурным центром Textil.

Милана Бурова

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