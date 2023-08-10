«Этот транспорт выставляют буквально за бесценок»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, какие машины можно найти на аварийных торгах США, и станет ли выгодной такая покупка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Callaghan O'Hare / Reuters Фото: Callaghan O'Hare / Reuters

Эксперты сервиса онлайн-проверки автомобилей с пробегом «Автотека» опубликовали список моделей, которые чаще всего покупают на зарубежных аварийных аукционах и потом привозят на территорию Российской Федерации. Были проанализированы данные о регистрациях ГИБДД с января по июль нынешнего года. Так вот, выяснилось, что больше всего битых машин приехало к нам не из Европы или из Японии, а из США. 4% от всех первичных регистраций составили автомобили с американских аукционов.

Какие именно? Здесь результаты тоже немного неожиданные. Казалось бы, практически весь мир уже пересел на кроссоверы, что не только модно, но и практично, но из-за океана к нам идут почему-то преимущественно седаны. На первом месте — Hyundai Elantra. На втором — VW Jetta, на третьем — Kia Optima. В десятку также вошли Toyota Camry, Hyundai Sonata и два седана от Chevrolet — Cruze и Malibu. Собственно, кроссоверов в топ-10 аварийных аукционных машин попало всего два — Mazda CX-5 и Nissan Rouge. Под этим именем в США продается хорошо известный нам Qashqai.

Вообще, американские аукционы с аварийными машинами — это не только для кого-то полезная, но и просто познавательная вещь — посмотреть, «что у них выбрасывают», как говорили в советское время. Страховые компании выставляют этот транспорт буквально за бесценок. Можете убедиться сами, например, на сайте copart.com.

Особенно интересны автомобили, которые не попадали в аварию, а у которых вандалами были выбиты стекла с целью хищения того, что лежало в салоне — такие машины проще восстановить. Единственное, о чем нужно помнить, разглядывая эти объявления — к привлекательной цене придется добавить аукционный сбор, транспортные расходы, таможню и, конечно же, ремонт. А это порой гораздо большая сумма, чем цена понравившегося вам автомобиля. Речь может идти не о тысячах, а о десятках тысяч долларов. Но многих покупателей это не останавливает. Достаточно посмотреть, что новое у нас сегодня продается в автосалонах, и сколько это стоит.