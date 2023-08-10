«Это уменьшение финансовой нагрузки и стимулирование рождаемости»

Крупные российские агентства недвижимости направили в правительство предложение компенсировать до 30% расходов на аренду жилья семейным парам, прожившим в официальном браке более трех лет. Компенсировать расходы предлагается за счет возврата ранее выплаченного подоходного налога или компенсации ставки аренды на время съема жилья. Необходимость такой меры пояснил директор федеральной риелторской компании «Этажи-Кубань» Вадим Камалов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Камалов

Фото: предоставлено автором Вадим Камалов

Фото: предоставлено автором

«Данная инициатива имеет три основные цели. Первая – это заселение пустующих квартир. На сегодняшний день стоимость квадратного метра жилья достаточно высока. В стране много недвижимости остается нераспроданной. Поэтому стоит задача стимулировать застройщиков перейти в качественно иной вид бизнеса.

Сейчас строительные компании у нас ориентированы на быструю постройку и быструю продажу. Получили деньги – тут же начали новый проект. Тогда как в странах с развитой экономикой многие застройщики работают в долгую. Построив дома, они их не продают, а делают из них доходное жилье, сдавая в аренду. И более ответственно подходят к строительству. Хотелось бы, чтобы более ответственно подходили к строительству жилья и наши строительные компании. Пусть они перейдут в какой-то степени в статус рантье, зато жилье станут строить более качественно, а нераспроданные квадратные метры получат возможность сдавать в аренду.

Вторая цель – это уменьшение финансовой нагрузки на семейные пары и стимулирование рождаемости. Мы видим, что ставки по ипотеке идут вверх, и жилье становится все менее доступным для обычных граждан. В качестве альтернативы остается аренда. До скачка цен люди могли и снимать жилье, и покупать квартиру в новостройке по ипотеке. И обеспечивали оба этих платежа. Сейчас их поставили перед выбором – либо брать в аренду, либо покупать жилье в ипотеку. В этом случае многие, как правило, приобретают уже полностью готовую квартиру, потому что не могут ждать, когда будет сдана новостройка.

Когда молодые семьи получат возможность компенсации расходов, то станут более охотно арендовать жилье, заводить детей. А это в свою очередь позитивно скажется на демографии. Уменьшение расходов на аренду квартир поддержит рынок в целом. И ведь эта мера не требует каких-то дополнительных дотаций от государства. Это просто возврат ранее выплаченного подоходного налога.

Наконец, третья цель – вывод рынка аренды жилья из тени. Для того, чтобы получить вычет, арендаторам нужно заключить официальный договор с арендодателем. Пора менять привычный российский менталитет, и приучать и граждан, и организации честно платить налоги в своей стране».

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