Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает об основных тенденциях аукционной торговли, а также о самых дорогих проданных картинах площадки начала 2023-го.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: artinvestment.ru Фото: artinvestment.ru

Аукционный дом ARTinvestment по моей просьбе подвел промежуточные итоги первого полугодия своего аукционного бизнеса. По словам руководителя площадки Егора Молчанова, среди явных тенденций выделяются три. Одну из них он определил как отрицательную: падает спрос на произведения первой трети XX века, 1920-30-х годов, который был стабилен в прошлые сезоны. Зато, как замечает Молчанов, сейчас хорошо и выгодно покупать это искусство, так как цены будут непременно расти. Ну, скажем, на Григорьева.

А вот две положительные тенденции полугодия, о которых рассказал руководитель ARTinvestment: «Последние полгода показали, что интерес к русскому искусству, несмотря на все происходящее, только растет, причем значительно. Мы видим, что на первые имена в разделах классики, в разделах шестидесятников цены выросли на 30%, на какие-то имена — на 50%, а за шедевры люди готовы переплачивать и в два раза. Другая тенденция — появление новых покупателей, новых клиентов, которые только начинают свой путь коллекционера».

У меня есть список топ-10 продаж фирмы ARTinvestment начала 2023 года. Открывает его с конца произведение современного, ныне живущего художника, что само по себе показательно. Это Валерий Кошляков с его обычным гигантским «Идиллическим пейзажем» (199 на 150 см) стоимостью 4,72 млн руб. На вершине — пейзажи передвижников: Алексей Саврасов с картиной «Река Яуза у Лосиного острова». И сюжет чудесный, буколический, и автор не пьяный (знатоки меня поймут). 10 млн руб.

«Дорога после дождя» Федора Васильева ушла за 23,6 млн руб. И тоже прямо классика — полотно Исаака Левитана «Лунная ночь. Туман» продали за 29,5 млн руб. В абсолютном топе классические произведения академиков. Василий Верещагин с историческим жанром: «Великая княгиня Софья Витовтовна на свадьбе Василия Темного в 1433 году срывает с князя пояс, принадлежавший некогда Дмитрию Донскому». Темная история — хорошая сумма в 33,5 млн руб. И лидер — Илья Репин с работой «Натурщица». Неожиданный поворот творчества крупного бытописца. 44,25 млн руб.