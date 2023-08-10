Дворец молодежи в Перми получил разрешение на ввод в эксплуатацию

Получено разрешение на ввод в эксплуатацию Дворца молодежи в Перми. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

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Обновленное здание проинспектировал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «Долгожданная реконструкция Дворца молодежи завершена. Объект получил всю необходимую разрешительную документацию и готов к открытию. Уверен, что обновленная площадка придется по душе не только пермской молодежи, но и гостям краевой столицы. В начале сентября здесь запланировано первое мероприятие – Всероссийский съезд рабочей молодежи. В дальнейшем совместно с Агентством по делам молодежи и городской администрацией важно продумать событийное наполнение дворца», – подчеркнул глава Прикамья.

Реконструкция Дворца молодежи началась в 2020 году и завершилась в декабре 2022-го. Были обновлены фасад здания и внутренние помещения. В частности, во дворце был обустроен концертный зал на 550 посадочных мест и малый концертный зал на 151 место, коворкинг-центр, конференц-зал, лекционный и тренажерный залы. Также был возведен дополнительный пристрой, где должен разместиться театр «Балет Евгения Панфилова». Цена контракта на выполнение работ составила 499,9 млн руб.

Дата сдачи объекта в эксплуатацию неоднократно переносилась. Ранее в мэрии сообщали, что открыть дворец после реконструкции планируется ко Дню города 12 июня.