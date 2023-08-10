Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Нетрезвый юноша без прав перевернулся в автомобиле на трассе в Удмуртии

В Удмуртии на 317 км федеральной трассы М7 «Волга» в Дебесском районе произошла дорожная авария. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, 21-летний нетрезвый водитель «ВАЗ-2114» не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся.

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате дорожного происшествия водитель и его 17-летний пассажир получили травмы. Оба пострадавших не были пристегнуты ремнями безопасности в момент аварии.

Водитель автомобиля также не имел права управления транспортным средством.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...