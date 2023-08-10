Нетрезвый юноша без прав перевернулся в автомобиле на трассе в Удмуртии

В Удмуртии на 317 км федеральной трассы М7 «Волга» в Дебесском районе произошла дорожная авария. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, 21-летний нетрезвый водитель «ВАЗ-2114» не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате дорожного происшествия водитель и его 17-летний пассажир получили травмы. Оба пострадавших не были пристегнуты ремнями безопасности в момент аварии.

Водитель автомобиля также не имел права управления транспортным средством.