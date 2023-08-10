32 медработника устроились в сельские больницы Удмуртии

По итогу семи месяцев 2023 года в Удмуртии устроились на работу в сельские больницы 22 врача и 10 медработников. Привлечь кадры позволили программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Новые кадры пришли в Алнашскую, Балезинскую, Вавожскую, Воткинскую, Дебесскую, Киясовскую, Завьяловскую, Каракулинскую, Малопургинскую, Сарапульскую, Сюмсинскую, Увинскую, Юкаменскую, Шарканскую и Якшур-Бодьинскую районные больницы.

Всего в 2023 году в больницы Удмуртии планируется привлечь 64 врача и 34 средних медработника. Благодаря программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» врачи получают выплаты в размере 1,5 и 1 млн руб., средний медперсонал — 750 и 500 тыс. руб.