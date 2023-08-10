В Астраханской области подросток пытался переплыть реку и утонул

В Володарском районе Волгоградской области 17-летний молодой человек утонул, пытаясь переплыть реку. Камызякский межрайонный следственный отдел начал доследственную проверку, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

На данный момент известно, что днем 9 августа в поселке Володарский подросток в компании троих друзей переплывал реку Таловая. Молодой человек начал тонуть, друзья попытались его спасти, но усилия оказались тщетными.

«Ночью тело несовершеннолетнего было обнаружено и извлечено из воды. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, проведен осмотр. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено», — говорится в релизе.

Для принятия процессуального решения следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Дарья Васенина

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