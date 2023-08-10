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Коммерсантъ FM
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Во французском порту Ля-Рошель загорелись элеваторы с зерном

Крупный пожар произошел в зернохранилище, расположенном в порту коммуны Ля-Рошель на юго-западе Франции. В охваченных возгоранием элеваторах, по данным французских СМИ, находилось несколько тысяч тонн пшеницы.

Как сообщает радиостанция France Bleu, возгорание началось в 8:00 по местному времени (9:00 мск), пожар не удается полностью потушить до сих пор. ЧП произошло на объекте французской логистической группы SICA Atlantique.

«В зернохранилище в момент пожара находится несколько тысяч тонн пшеницы. В тушении пожара задействовано 96 пожарных, запрошено подкрепление. Эвакуированы более 20 сотрудников SICA Atlantique, а также жильцы близлежащих домов и работники из расположенных рядом офисов»,— отмечает радиостанция со ссылкой на местные экстренные службы. По предварительным данным, возгорание возникло на конвейерной ленте для поднятия зерна, расположенной внутри здания. Пострадало ли находившееся в элеваторах зерно, не уточняется.

Александр Кислов

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