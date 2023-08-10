Житель тюменского села Александр Мельник погиб в зоне СВО

В ходе специальной военной операции (СВО) погиб уроженец села Абатский (Тюменская область) Александр Мельник. Об этом во «ВКонтакте» сообщил глава Абатского района Игорь Васильев. Тюменец погиб при исполнении воинского долга.
Фото: Страница главы Абатского района Игоря Васильева во «ВКонтакте»
«Администрация Абатского МР выражает искренние слова соболезнования семье, родным и близким защитника Отечества. Вечная память нашему земляку»,— отметил господин Васильев.
Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.