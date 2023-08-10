Житель тюменского села Александр Мельник погиб в зоне СВО

В ходе специальной военной операции (СВО) погиб уроженец села Абатский (Тюменская область) Александр Мельник. Об этом во «ВКонтакте» сообщил глава Абатского района Игорь Васильев. Тюменец погиб при исполнении воинского долга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Страница главы Абатского района Игоря Васильева во «ВКонтакте» Фото: Страница главы Абатского района Игоря Васильева во «ВКонтакте»

«Администрация Абатского МР выражает искренние слова соболезнования семье, родным и близким защитника Отечества. Вечная память нашему земляку»,— отметил господин Васильев.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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