В аэропорту Челябинска с начала года задержали более 250 кг меда из Таджикистана

Таможенники за семь месяцев этого года задержали в челябинском аэропорту 255 кг меда и 84 кг курта (кисломолочный продукт). Всего с начала года пресечено 283 факта по несоблюдению запретов на ввоз товаров, все они зафиксированы на рейсах из Таджикистана. Общий вес задержанной продукции – около полутонны.

Как отметил исполняющий обязанности начальника таможенного поста «Аэропорт Баландино» Алексей Алексеев, в соответствии с законодательством подозрительные продукты без заводской упаковки запрещены к ввозу в РФ.

«В расчете на одно физическое лицо разрешен ввоз до 5 кг продуктов растительного происхождения, кроме семян, семенного материала, посадочного материала, картофеля, и до 5 кг продуктов животного происхождения. Допускается ввоз только готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке»,- отметил представитель таможни.