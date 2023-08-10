В Пензенской области собрали первый миллион тонн зерна

В этом году в Пензенской области планируют собрать не меньше 2,8 млн т зерна «и сохранить лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе по средней урожайности зерновых и зернобобовых». Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Олег Мельниченко.

Глава региона сообщил, что с четверти засаженных полей собрали 1 млн т зерна. Господин Мельниченко также рассказал о плане по производству сахарной свеклы — 2,1 млн т, масличных — около 600 тыс. т, картофеля — почти 300 тыс. т, овощей — 110 тыс. т.

«Обеспечим всех жителей региона продуктами, а излишек отправим на экспорт. Желаю удачи аграриям в продолжении уборочной!», — написал губернатор.

Дарья Васенина

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