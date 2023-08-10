Власти Казани решили сократить количество парковок для электросамокатов

В Казани исполком намерен сократить число парковок для электросамокатов на десять единиц. Проект постановления опубликован на портале комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Татарстане.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

В предлагаемой схеме пунктов проката электросамокатов значится 1,5 тыс. мест размещения.

Кроме того, согласно документу, на всех данных парковках можно будет размещать не только самокаты, но и велосипеды.

В настоящее время документ проходит антикоррупционную экспертизу.

"Ъ-Казань"