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Власти Казани решили сократить количество парковок для электросамокатов

В Казани исполком намерен сократить число парковок для электросамокатов на десять единиц. Проект постановления опубликован на портале комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Татарстане.

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

В предлагаемой схеме пунктов проката электросамокатов значится 1,5 тыс. мест размещения.

Кроме того, согласно документу, на всех данных парковках можно будет размещать не только самокаты, но и велосипеды.

В настоящее время документ проходит антикоррупционную экспертизу.

"Ъ-Казань"

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