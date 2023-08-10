Участники проекта «Путешествуй по России» добрались до Ростовской области

В нем принимают участие 20 представителей медиасферы

9 августа стартовал южный этап проекта Сбера «Путешествуй по России»: 20 федеральных журналистов и тревел-блогеров добрались до Ростовской области.

5 августа участники стартовали из Санкт-Петербурга на автомобилях маркетплейса FRESH. Финиширует проект на южном берегу Крыма — в курорте Mriya Resort & SPA.

Представители медиасферы передвигаются по трем главным летним федеральным трассам страны: «Нева», «Дон» и «Таврида» — и по пути тестируют банковскую инфраструктуру, посещают достопримечательности и пр.

«Туризм и индустрия гостеприимства — одно из ключевых направлений работы Юго-Западного банка, так как каждый 5-й рубль в стране туристы тратят в наших регионах обслуживания. Причем все чаще это не только двухнедельные семейные отпуска, но и деловые поездки, и туры выходного дня. Вслед за спросом повышен и интерес бизнеса к отрасли. К примеру, одним из драйверов роста южной коммерческой недвижимости уже несколько лет остается сегмент строительства туристической инфраструктуры»,— рассказал председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников.

По его словам, для южных регионов в последние полтора года усиливается тренд на автотуризм, а автопробег «Путешествуй по России» поможет росту этого тренда.

Участники автопробега уже посетили парк «Лога» в Ростовской области, построенный в стиле русского былинного эпоса. Парк входит в топ лучших достопримечательностей Дона по версии региональных и федеральных рейтингов.

Как отметил директор парка «Лога» Евгений Кушнаренко, в выходные дни парк посещают более трех тысяч человек: это и автотуристы, и жители области, и семьи с детьми.

Партнером проекта «Путешествуй по России» по размещению гостей в южной столице стал Radisson Blu Hotel, Rostov-on-Don.

Проект «Путешествуй по России» направлен на развитие внутреннего туризма и привлечение внимания путешественников к объектам культурного наследия регионов.

В Крыму участники проекта посетят Ливадийский дворец-музей в Ялте, который являлся бывшей резиденцией российских императоров и был любимым местом отдыха семьи Ольденбургских.

«Мы очень рады стать партнером такого важного социального проекта, наша компания поддерживает культурное, историческое и социальное наследие страны»,— отметил основатель автомобильного маркетплейса FRESH Денис Мигаль.

Партнерами проекта «Путешествуй по России» выступили курорт Mriya Resort & SPA, первый автомобильный маркетплейс FRESH, Mriya Travel, сервис бронирования «Отелло», Дворцовый комплекс Ольденбургских, парк Лога, Ливадийский музей-дворец, 2GIS, Звук, парк «Кудыкина гора», рестораны EL CHICO, «1586», «Тулиновъ Дом», Проектный офис по туризму ЦФО и Фрос Region PR, а также парк детского и семейного отдыха НЕЛЖА.РУ.

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