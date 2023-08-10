Малое предприятие запустило в Саратовской области производство импортозамещающих подшипников

Балаковское предприятие наладило выпуск подшипников скольжения из композиционного материала. В министерстве промышленности и энергетики Саратовкой области изделие называют российским аналогом подшипника от «крупного европейского производителя подшипников, систем смазки и мехатроники».

Разработкой и производством занимаются специалисты ООО «Балаково Карбон Продакшн» (БКП). По данным Kartoteka.ru, компания входит в реестр МСП в качестве малого предприятия, создана Сергеем Моториным, зарегистрирована в Балаково 2 февраля 2007 года, директор — Татьяна Коломиец. Сегодня бенефициарами организации являются девять человек. Крупные доли, от 11 до 51%, принадлежат Денису и Галине Кольжановым, Моториной Юлии Сергеевне и Рубцовой Галине Сергеевне. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. По ОКВЭД фирма занимается научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук. По оценке портала, чистая прибыль БКП упала в 2022 году на 50,1% до 328 тыс. руб., выручка — 74,3 млн руб. (-4,4%).

«БКП специализируется на выпуске углеродных волокон, композитов и изделий из них. Среди инновационной продукции: углеродные волокна на основе гидратцеллюлозы, модифицированные термопластичный углекомпозит и композиционный прессовочный материал, втулки для шарнирных соединений тормозных рычажных передач грузовых вагонов и пр.», — уточнили в министерстве.

Подшипник из композитного материала подходит для больших нагрузок и обладает «хорошими характеристиками скольжения». Изделие планируют применять в химической промышленности, производстве запорных арматур, строительной, дорожной и сельскохозяйственной техники, а также в приборостроении.

Дарья Васенина

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