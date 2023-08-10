ВТБ сообщил о рекордной выдаче автокредитов в Самарской области

ВТБ сообщил о рекордном объеме выдач автокредитов в Самарской области. В январе-июле он достиг рекордных 1,8 млрд руб. По данным пресс-службы кредитной организации, это в четыре раза выше результата за аналогичный период 2022 года и на 60% превышает уровень 2021 года.

Всего с начала года жители региона получили в банке целевые средства на приобретение 1,7 тыс автомобилей. В июле объем кредитования населения Самарской области на покупку личного транспорта превысил 533 млн руб. Средний размер одного кредита в губернии в июле составил 1,14 млн рублей увеличившись на треть с начала года.

Самарская область входит в тройку лидеров среди регионов ПФО по объему выданных средств банком на покупку машин, уступая лишь Татарстану и , Башкортостану.

Наибольшей популярностью у клиентов ВТБ в регионе пользовались автомобили Lada, на которые пришлось более четверти всех кредитных сделок.

Андрей Сазонов