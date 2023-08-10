В Омске рядом с многоэтажкой обвалился грунт

В Омске возле многоэтажного жилого дома по ул. 3-й Енисейской произошел провал грунта и асфальтового покрытия. «Несмотря на то, что застройщик уверяет в надежности самой постройки и в том, что дом стоит на «материнском» грунте, мы должны проработать разные варианты развития событий. Ближний к провалу подъезд пока полностью не заселен, в нем проживают 60 человек. В подвале здания установлены маяки. Мониторинг осуществляется круглосуточно. Если будет понятно, что подъезд «пополз» — людей незамедлительно отселим»,– сказал мэр Омска Сергей Шелест.

По его данным, на месте происшествия идет выемка грунта для установления причины его сдвижки.

Прокуратура Омской области начала проверку по факту обвала грунта. Будет дана оценка соблюдению застройщиком строительных норм и правил ввода дома в эксплуатацию.

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Оксана Павлова