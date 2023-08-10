В Петербурге на 12% вырос спрос на покупку готового бизнеса

Во II квартале 2023 года в Санкт-Петербурге на 12% вырос спрос на покупку франшиз и готового бизнеса, следует из исследования, проведенного Avito.

Наиболее востребованными видами бизнеса стали точки общественного питания, интернет-магазины и пункты выдачи. С апреля по июнь 42% спроса пришлось на них. Аналитики отмечают, что одной из причин роста спроса является тренд на развитие собственного бизнеса. Другим фактором является широкий выбор возможностей — в том числе, приобрести уже готовую компанию.

«При этом драйверами спроса остаются сферы, связанные с онлайн-торговлей и строительством инфраструктуры внутри страны», — отметил руководитель макрокатегории «Готовый бизнес и франчайзинг» и «Оборудование и товары для бизнеса» на Avito Илья Дудковский.

Наиболее популярные виды бизнеса для потенциальных инвесторов, согласно исследованию, это интернет-магазины, строительные предприятия и автомобильный бизнес. Самым актуальным направлением для развития бизнеса остаётся создание интернет–магазинов "под ключ" (+161% к апрелю–июню 2022 года).

Стоит отметить, что общее количество малых и средних предприятий в Петербурге за полгода практически не изменилось. Сейчас, по данным ФНС, их насчитывается 182,5 тыс.

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