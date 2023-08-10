ЧелГУ договорился о сотрудничестве с Центром проектного развития территорий и туризма

Ректор Челябинского госуниверситета Сергей Таскаев и генеральный директор Центра проектного развития территорий и туризма Челябинской области Максим Мельников подписали соглашение о сотрудничестве. Как сообщают в пресс-службе ЧелГУ, стороны рассматривают возможности привлечения студентов вуза на практику и для трудоустройства на предприятия туристической отрасли.

«Как и многие работодатели, мы испытываем острую нехватку кадров, - отметил Максим Мельников. – Нам нужны молодые и талантливые ребята, которые хотят развиваться. Туристическая сфера является межфункциональной, и прежде всего мы нуждаемся в экономистах, специалистах, которые обладают кросс-функциональными знаниями в праве, экономике, управлении, социологии».

Также одним из направлений работы в рамках соглашения станут научные исследования. Гендиректор Центра проектного развития территорий и туризма отметил, что в отрасли есть ряд задач, где нужна помощь ученых, в частности, оценка вклада туристов и компаний в экономику.

Сергей Таскаев напомнил, что в ЧелГУ уже много лет проводятся исследования, связанные с изучением Аркаима. «Например, коллектив факультета журналистики сейчас выявляет его туристический потенциал»,- рассказал ректор.