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Куда сходить в Ижевске 12 и 13 августа

Вечеринка в стиле Барби, кинопремьеры и фестиваль уличной еды

В эти выходные, 12 и 13 августа, в Удмуртии пройдут фестивали для любителей воздушных видов спорта и этно-дефиле. Гости смогут насладиться преодолением экстрим-полос летной техникой и выступлением «Бурановских бабушек». Кроме того, гостей и жителей Ижевска ждут на вечеринке в стиле Барби, ролевой игре в мире итальянской мафии и ресторанной выставке о старой одинокой деве по имени Розмари от известной художницы. Подробнее — в афише «Ъ-Удмуртия».

Фото: пресс-служба Музея Ижевска

Фото: пресс-служба Музея Ижевска

Какие выставки будут работать и где научат рисовать

Фотовыставка «В объективе — Ижевск!» (0+) начинает работать в библиотеке Некрасова с 10 августа. На новой выставке представлены фотографии члена Союза журналистов России, фотографа Владимир Максимов — фотографа. Открытие — в 16:00, вход свободный.

В субботу, 12 августа, в выставочном зале «Пушкинский» в 12:00 состоится мастер-класс «Рисуем как Питер Дойг» (12+). Гостей будут учить, как рисовать джунгли в стиле современного британского художника. Стоимость — 2,2 тыс. руб.

В Пряном кролике в Ижевске в воскресенье, 13 августа, в 19:00 состоится открытие выставки «История Розмари» от ижевской художницы-иллюстратора Елены Баренбаум, более известной как Ева Фарб (18+). На выставке будут представлены зарисовки и моменты бытийной жизни старой одинокой девы по имени Розмари, которая познает счастье в самодостаточности, интроверсии и домашнем размеренном комфорте. Вход свободный.

В эти выходные в «Галерее» открывается проект «Алхимия эмали» от творческого объединения художников-эмальеров из Екатеринбурга «Э.mix» (0+). В экспозиции собрано более 50 произведений декоративно-прикладного искусства в технике горячей эмали на меди, а главной темой работы стали быт, природа и этнографические особенности народов России, в том числе Урала. Стоимость билетов — 100-150 руб.

Какие пройдут тематические встречи

Бар-клуб «Свет» в Ижевске 11 августа в 23:00 устраивает вечеринку «Розовый рай» (18+). Гости смогут окунуться в декорации кукольного домика и потанцевать под girly pop разных жанров. За пультом будут Gav, Devochkasasha, Malva и Shy Zekrom. Гостей просят надеть розовый элемент и не стесняться обилия эксцентричности. Стоимость билета — от 100 руб.

В антикафе «Хорошее место» в Ижевске пройдет «Живая РПГ» (18+). Участники смогут стать членом семьи из мира элиты, разузнать ее тайны и найти предателя. Первая игра окунет гостей в мир итальянской мафии с непростыми отношениями между семьями и разоблачением предателя. Начало в 19:00, сток-чек для участников — 500 руб.

Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Какие пройдут фестивали

В Удмуртии 12 и 13 августа в деревне Ермаково пройдет фестиваль воздушных видов спорта «Взлетные истории» (0+). Гостей ждут выступление мотопарапланеристов и полеты на вертолете, взлетные мастер-классы и экстрим полосы, а также фермерская ярмарка и концерт кавер-группы. Кроме того, участников угостят пловом. Входной билет — 800 руб.

12 августа, в субботу, в архитектурно-этнографическом музее-заповеднике «Лудорвай» состоится межрегиональный фестиваль «ГуртFEST» и Медовый Спас (0+). Гостей ждут интерактивные площадки с играми и мастер-классами, этно-дефиле, праздничная лотерея и выступление «Бурановских бабушек». Кроме того, на мероприятии будет работать ярмарка. Стоимость билета — от 200 руб.

В эти выходные в парке Кирова в Ижевске пройдет первый фестиваль уличной еды (0+). В мероприятии будут участвовать более 150 человек из 22 регионов России. В их числе окажутся изготовители натуральных масел, авторских сыров, удмуртской комбучи, пекари северных пряников.

Гостей ждут хиты уличной еды разных стран мира от более 10 кафе и ресторанов Удмуртии, фермерский рынок и масштабная ярмарка, кулинарные мастер-классы от шеф-поваров и больше 155 творческих мастер-классов. Кроме того, на фестивале состоятся дуэли на подушках и выступления музыкальных групп.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Какие премьеры посмотреть в кино

В центре сюжета французской комедии «Развод по-геймерски» (18+) 14-летние геймеры Джордан и Патрик, у которых сломалась любимая PlayStation. Однако достать новую консоль для них непосильная задача, а притвориться смертельно больными и начать онлайн-сбор средств на лечение — вполне выполнимый план. Но все тайное постепенно становится явным.

Французская драма «Идеальная ложь» (16+) рассказывает о паре молодых людей, которые отправляются на отдых на Корсику, однако романтическая поездка заканчивается трагедией — убийством местного жителя. Паре удается скрыть смерть, а спустя некоторое время они попадают в высшие эшелоны власти и оказываются по разные стороны баррикад. Общая тайна становится оружием в их личном противостоянии.

В кино стартует показ итальянского триллера «Фантом из прошлого: Раскрой мрачную тайну» (16+). В детстве Ирене стала свидетелем смерти своего отца, которого сбила машина. Девушка вырастает и устраивается работать на фабрику, принадлежащую Микеле — истинному убийце.

В основе сюжета австралийского фильма ужасов «Два, три, демон, приди!» (18+) группа подростков, которые решают развлечься и во время вечеринки устраивают спиритический сеанс. Девушка Мия пытается установить контакт со сверхъестественной силой, преследующей ее после смерти матери. Однако общение с духом оборачивается для всех участников сеанса настоящим кошмаром.

Подготовила Софья Лямина

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