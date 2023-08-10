С сентября в Казани общественный транспорт может начать реже ходить

С 1 сентября в Казани возможно увеличение времени ожидания казанских автобусов. Это связано с тем, что автопарк перевозчиков устарел. Об этом говорится в сообщении ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

В частности, это коснется автобусов №5, 6, 10а, 18, 33, 35а, 35, 37, 43, 46, 53, 54, 60, 62, 63, 68, 71, 72, 75, 84, 89, 90, 94. На данных маршрутах курсируют транспортные средства старше десяти лет. Ежедневно с маршрутов сходят порядка 15-30 автобусов. В настоящее время замены требуют 263 транспортных средства.

Увеличение времени ожидания автобусов объясняется тем, что пассажиропоток в сентябре в Казани вырастет в среднем на 15-20% в связи с началом нового учебного года.

В организации надеются, что в Татарстане реализуют программу обновления автобусного парка, о чем ранее заявлял министр транспорта региона Фарит Ханифов.

"Ъ-Казань"