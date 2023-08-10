На фестивале «Екатеринбург 300» применят искусственный интеллект

В Екатеринбурге на площади 1905 года с 11 по 20 августа пройдет фестиваль ландшафтного искусства «Екатеринбург 300». Он будет состоять из интерактивных зон, которые призваны показать историю города и видение будущего глазами искусственного интеллекта, рассказала на пресс-конференции директор фестиваля Юлия Сорокина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ландшафтный дизайн "Атмосфера" на площади 1905 года в 2021 году

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Ландшафтный дизайн "Атмосфера" на площади 1905 года в 2021 году

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Площадка будущего — лайнерная конструкция, поднятая в два этажа. Там открывается смотровая площадка на фестиваль»,— пояснила она. По ее словам, в зоне будущего будет показан Екатеринбург, обработанный искусственным интеллектом. Каждый посетитель будет дополнять картинку: в специальных зонах датчики движения будут считывать человека и накладывать на город.

Юлия Сорокина рассказала, что на фестивале будут докации различных исторических вех города. По ее прогнозам, фестиваль посетит более 250 тыс. человек.

Празднование 300-летия Екатеринбурга обойдется в 250 млн руб., ранее говорил начальник управления культуры города Илья Марков. Около 150 млн руб. выделено из муниципального бюджета, 100 млн руб. — бизнес.

Александр Стародумов

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