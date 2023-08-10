Дочь убитого владельца тюменской АЗС «Валерия К» отсудила у его партнеров 4,5 млн рублей

Дочь бизнесмена Сергея Княжева, застреленного на собственной АЗС «Валерия К», отсудила у его бывших партнеров более 4,5 млн руб. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. При этом изначально девушка просила суд взыскать с шести человек по 10 млн руб. компенсации морального вреда для нее и ее брата, а также 33,6 млн руб. ущерба, причиненного преступлением.

По итогу суд, взыскал с Сергея Х. и Эдуарда Е. компенсацию морального вреда в размере 2 млн руб. с каждого, расходы на проведение психолого-психиатрической экспертизы в размере 44,5 тыс. руб., расходы по оплате юридических услуг в размере 60 тыс. руб. С Надежды Н. взыскали 300 тыс. руб. компенсации морального вреда и 60 тыс. руб. на расходы по оплате юридических услуг. При этом суд не стал удовлетворять исковые требования к еще трем людям.

Напомним, Сергея Княжева застрелили 8 октября 2015 года. в Тюмени на ул. Северной, 7. По данным следствия, два партнера по бизнесу заказали убийство за 4 млн руб. Всего в гибели бизнесмена были заинтересованы пять человек. После убийства заговорщики приступила к хищению имущества и активов ЗАО «Северное» и ЗАО «Секвой К». В преступную деятельность были вовлечены главный бухгалтер ЗАО. Женщина имела доступ к компьютерной базе с полной информацией о финансово-хозяйственной и кадровой деятельности предприятия.

Она подписала договор купли-продажи за директора, и эти фальшивые документы мошенники использовали, чтобы обманным путем приобрести права собственности на нежилое помещение через Центральный райсуд Тюмени, который удовлетворил их исковые требования. В результате они похитили 2\3 долей нежилого помещения, причинив ущерб наследникам Сергея Княжева на сумму более 20 млн руб.

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