60% запланированных общественных пространств благоустроили в Удмуртии

В Удмуртии благоустроили 60% общественных пространств, которые включает в себя проект «Жилье и городская среда». В частности, работа завершились в 30 дворах и на 61 общественной территории, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Благоутройство проектов полностбю завершилось в Алнашском и Ярском районах. Здесь построили асфальтовые дорожки и тротуары из брусчатки, а в селе Дизьмино обустроили беседки на площадке улицы Чепецкая. В остальных муниципальных образованиях работы продолжаются.

В частности, в Ижевске идет благоустройство Березовой рощи. Здесь строители выполнили бетонную подготовку под основание беседки и облицевали тротуарной плиткой лестничный спуск, а также строится центральная аллея через парк и другие пешеходные дорожки. Впереди запланировано устройство вело-пешеходной дорожки по северо-восточной части парка, возведение площадки для тихого отдыха и площадки для выгула собак.