Bugatti представила расписанный карандашом Chiron Super Sport

Компания Bugatti представила эксклюзивный гиперкар Chiron Super Sport, созданный специалистами заводской программы персонализации Sur Mesure по заказу одного из клиентов бренда.

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Проект Golden Era представляет собой двухцветное купе, у которого основной черный цвет Nocturne Black сочетается с разработанным специально для машины золотистым оттенком Dore. На кузов вручную карандашами нанесены 45 эскизов знаковых для Bugatti моделей. На дверце водителя расположены 19 набросков с моделями Bugatti, начиная с 1987 года, от EB110 до Veyron и Chiron, а на стороне пассажира размещены 26 эскизов моделей с 1909 по 1956 годы, включая Type 41 Royale и Type 57 SC Atlantic.

Салон отделан кожей и углепластиком, а цветовая гамма интерьере повторяет использованные для окраски кузова оттенки. На кожаные дверные карты кистью нанесены рисунки автомобилей Bugatti: на водительской двери нарисованы EB110, Veyron и Chiron, а на пассажирской — Type 35, Type 57 SC Atlantic и Type 41 Royale.

Технически новинка не изменилась. Chiron Super Sport на 23 кг легче базового Chiron и имеет 1600-сильный 8-литровый турбомотор W16, а также перенастроенную 7-ступенчатую роботизированную коробку передач. Полный привод не изменился, но были перекалиброваны рулевое управление и подвеска с несколькими режимами работ.

Премьера нового гиперкара Bugatti Chiron Super Sport Golden Era состоится в рамках мероприятия The Quail, A Motorsports Gathering, которое пройдет в США с 18 по 20 августа. Там же автомобиль будет передан владельцу.

Максим Вершинин

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