Bugatti представила расписанный карандашом Chiron Super Sport

Компания Bugatti представила эксклюзивный гиперкар Chiron Super Sport, созданный специалистами заводской программы персонализации Sur Mesure по заказу одного из клиентов бренда.
Проект Golden Era представляет собой двухцветное купе, у которого основной черный цвет Nocturne Black сочетается с разработанным специально для машины золотистым оттенком Dore. На кузов вручную карандашами нанесены 45 эскизов знаковых для Bugatti моделей. На дверце водителя расположены 19 набросков с моделями Bugatti, начиная с 1987 года, от EB110 до Veyron и Chiron, а на стороне пассажира размещены 26 эскизов моделей с 1909 по 1956 годы, включая Type 41 Royale и Type 57 SC Atlantic.
Салон отделан кожей и углепластиком, а цветовая гамма интерьере повторяет использованные для окраски кузова оттенки. На кожаные дверные карты кистью нанесены рисунки автомобилей Bugatti: на водительской двери нарисованы EB110, Veyron и Chiron, а на пассажирской — Type 35, Type 57 SC Atlantic и Type 41 Royale.
Технически новинка не изменилась. Chiron Super Sport на 23 кг легче базового Chiron и имеет 1600-сильный 8-литровый турбомотор W16, а также перенастроенную 7-ступенчатую роботизированную коробку передач. Полный привод не изменился, но были перекалиброваны рулевое управление и подвеска с несколькими режимами работ.
Премьера нового гиперкара Bugatti Chiron Super Sport Golden Era состоится в рамках мероприятия The Quail, A Motorsports Gathering, которое пройдет в США с 18 по 20 августа. Там же автомобиль будет передан владельцу.
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