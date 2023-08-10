Донская прокуратура арестовала имущество бывшего гаишника на 31 млн рублей

Прокурор Ростовской области подал в Аксайский районный суд иск об изъятии имущества бывшего бывшего сотрудника УГИБДД ГУ МВД России по региону Дмитрия Горинова на сумму более 31 млн руб. Инстанция уже удовлетворила ходатайство о временном аресте собственности полицейского, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Аксайского районного суда.

Согласно материалам дела, бывший командир третьего взвода первой роты Донского отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД № 1 ГУ МВД Дмитрий Горинов с 2020 по 2021 году приобрел пять домов и два автомобиля на сумму более 31 млн руб. Предоставить доказательства, что объекты куплены на законные доходы, бывший полицейский не смог.

Согласно иску, Дмитрий Горинов, уклоняясь от обязательного декларирования доходов, оформил приобретенные объекты на своих родственников. Это имущество может быть по закону изъято и обращено в доход государства.

«Заявленное прокурором Ростовской области ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на имущество судом было удовлетворено и наложены аресты на указанное имущество»,— сообщает пресс-служба суда.

Заседание по делу о конфискации имущества Дмитрия Горинова пройдет 16 августа.

Напомним, Дмитрий Горинов был задержан полиций более года назад вместе с группой из 17 полицейских и гражданских лиц. Их подозревают в получении взяток, сопряженном с вымогательством (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Анастасия Назарова