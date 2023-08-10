В Пензенской области выбрали двух глав районов

В Пензенской области собрания представителей двух районов избрали глав муниципалитетов, сообщает пресс-служба регионального министерства внутренней политики и связи.

Алевтина Решетченко возглавила Наровчатский район. Николай Уракчеев теперь официально руководит администрацией Нижнеломовского района. До этого оба исполняли обязанности глав муниципалитетов.

Участие в сессиях принял министр внутренней и информационной политики Пензенской области Павел Маслов. От имени губернатора Олега Мельниченко он поздравил госпожу Решетченко и господина Уракчеева с избранием и пожелал успехов в работе.

Дарья Васенина

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