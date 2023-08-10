В Краснодарском крае снизился спрос на займы для погашения кредитов

Онлайн-сервис альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia) проанализировал структуру спроса пользователей МФО в Краснодарском крае в разрезе их потребности в получении средств с целью погашения уже имеющихся долговых обязательств по кредитам.

В январе—июле 2021 г. доля заемщиков, которые запрашивали деньги на эти цели, в среднем составляла 12,4%, за аналогичный период в 2022 г. — 9,3%, в 2023 г. — снизилась до 5,7%. Из них порядка 48,5% заемщиков средства нужны для того, чтобы погасить долг по потребкредиту или кредитной карте.

Снижение показателя в 2022 г. стало следствием общего сокращения объемов кредитования. Из-за роста ключевой ставки и ужесточения скоринга банками доступность кредитов для населения снизилась. Также повлияла возможность использования механизма кредитных каникул.

В 2023 г. кредиторы ограничили предложение со своей стороны, из-за чего заемщики с высокой долговой нагрузкой сталкиваются с отказами в выдаче средств. Это связано с усиливающимися регуляторными требованиями для микрофинансового сектора, согласно которым на заемщиков с показателем предельной долговой нагрузки выше 80% в III кв. 2023 г. не должно приходиться более 30% от всех выданных займов (в I и II кв. — не более 35%).

Андрей Грезнев, директор по маркетингу Moneyman: «Сыграло роль и то, что после экономического шока 2022 года граждане по-прежнему в своем подходе к оформлению заемных средств стараются придерживаться рационального подхода. Кредитные средства они берут исходя из конкретных потребностей, а не с запасом, тщательнее рассчитывая нужные суммы и возможности по обслуживанию долговых обязательств».

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