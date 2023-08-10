В Казани снесут корпус многоквартирного дома

Власти Казани постановили снести корпус №7 многоквартирного дома №3 на улице Хлебозаводская. Он признан аварийным и подлежащим демонтажу. Постановление опубликовано в сборнике документов мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Аварийным корпус был признан 19 июля согласно техническому заключению. Здание должно быть демонтировано в течение полугода. Также должен быть вывезен весь строительный мусор. Если данные меры не будут исполнены, то управление жилищной политики исполкома примет меры по расселению жильцов.

Кроме того, по решению властей Казани будут снесены 13 незаконно, включая павильоны и автофургоны.

"Ъ-Казань"