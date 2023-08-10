Красноярских драгдилеров отправили в колонию на 10 лет за сбыт 45 кг наркотиков

Новосибирский райсуд вынес приговор двум жителям Красноярска, которых обвиняют в сбыте 45 кг наркотических веществ. Как пояснили «Ъ-Сибирь» в прокуратуре, у обвиняемых изъяли 39 кг гашиша и 6 кг кокаина.

По данным суда, драгдилеры 20 марта текущего года приехали в село Береговое Новосибирской области. По прибытии они достали 45 кг запрещённых веществ. Сотрудники полиции задержали нарушителей с поличным на месте преступления.

Суд признал их виновными по ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств). Фигурантов дела приговорили к лишению свободы на 9 и 10 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого и особого режимов.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что в Алтайском крае задержали 42-летнего жителя Тальменского района, который выращивал на придомовом участке коноплю. В общей сложности на участке было обнаружено 444 куста конопли, а также 108 г марихуаны в холодильнике подозреваемого.

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Александр Киселев