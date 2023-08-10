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ВТБ выдал жителям Саратовской области автокредиты на 1,1 миллиарда рублей

За минувшие семь месяцев объем выдач автокредитов жителям Саратовской области достиг 1,1 млрд руб. Это рекорд, в прошлом году за аналогичный период в регионе взяли автокредиты на сумму в 1,8 раза меньше. С позапрошлого года рост составил 65%, сообщает пресс-служба финансовой организации. Саратовцы приобрели на заемные средства порядка тысячи автомобилей.

Объем автокредитования населения Саратовской области составил в июле 250 млн руб., что на 10% больше, чем месяцем ранее и почти в два раза, чем в прошлом году. Займы взяли 215 человек. Средний размер одного кредита составил 1,14 млн руб. — рост с начала года 5,5%.

В Приволжском федеральном округе в июле ВТБ выдало 4,6 тыс. кредитов на автомобили на сумму 5,3 млрд руб. С начала года жители ПФО приобрели с помощью займов банка 17,6 тыс. автомобилей на 19,6 млрд руб.

«Рынок автокредитования поступательно увеличивает темпы роста. В Саратовской области мы фиксируем рекордные выдачи автокредитов третий месяц подряд. Мы рассчитываем, что рынок продолжит позитивную динамику и во втором полугодии», — заявил управляющий ВТБ в Саратовской области Вячеслав Панасенко.

По словам банкира, впервые в регионе Lada разделила лидерство в объеме продаж с китайским Changan. На эти бренды в июле пришлось по 17% от общего числа сделок. Второе место у Omoda — 10%, третье — Hyundai (8 %), четвертое — Kia (6%).

Дарья Васенина

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