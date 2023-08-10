УФСБ устранило угрозу информационной безопасности РКЦ «Прогресс»

Оставлен без изменения приговор в отношении жителя Самары 1988 года рождения. Ранее он был осужден за нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи охраняемой информации в критической информационной инфраструктуре РФ (ч. 3 ст. 274.1 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Силовики выяснили, что подозреваемый, зная о правилах работы с информационными ресурсами на заводе, подключил свое автоматизированное рабочее место из закрытого сегмента информационно-вычислительной сети предприятия к интернету. Таким способом он нарушил нормативную базу по эксплуатации средств хранения, обработки, передачи данных на РКЦ «Прогресс», считают правоохранители. Также он создал угрозу безопасности центра обработки данных предприятия, выяснили силовики.

По этим фактам следственный отдел УФСБ возбудил в отношении мужчины уголовное дело. В итоге Кировский районный суд Самары признан его виновным и приговорил к полутора годам условного лишения свободы без ограничения права заниматься определенной деятельностью с испытательным сроком семь месяцев. Подсудимый пытался оспорить это решение. Однако апелляционная инстанция Самарского областного суда оставила приговор в силе.

Ранее жителя Самарской области заподозрили в передаче Украине данных об эшелонах. Было возбуждено уголовное дело о госизмене.

Георгий Портнов