В Казани прошел прощальный матч Даниса Зарипова

Воспитанник челябинской хоккейной школы, пятикратный обладатель Кубка Гагарина, трехкратный чемпион мира Данис Зарипов вышел на лед в Казани, чтобы сыграть свой прощальный матч. В официальных играх он не выступает с 24 февраля, однако «Ак Барс» решил торжественно с ним попрощаться и организовал товарищеский матч с участием действующих хоккеистов и ветеранов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Матч, как и положено подобным встречам, был богат на голы и завершился со счетом 9:12 в пользу «Белых», которым противостояли «Зеленые». Сам Данис Зарипов забросил три шайбы.

Клубная карьера Даниса Зарипова началась в 1996 году в челябинском «Мечеле», затем в 1998-1999 годах он выступал за канадский «Свифт-Каррент Бронкос». Потом вернулся в «Мечел», уже вышедший в суперлигу, где провел два сезона. В 2001-2013 годах играл за «Ак Барс», затем четыре сезона провел в «Металлурге». Последние шесть лет снова представлял казанский клуб.

В 2016 году Данис Зарипов основал компанию «ЗаряД» по производству хоккейного инвентаря. Ее руководителем до перехода на должность гендиректора челябинского ХК «Трактор» был Иван Савин.