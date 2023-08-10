СМЗ переходит на отечественные авто

ОАО «Соликамский магниевый завод» (ОАО «СМЗ») в рамках программы импортозамещения сообщил о приобретении российских грузовиков и легковых автомобилей, говорится на сайте предприятия. В частности, автопарк СМЗ пополнили самосвал и тягач КамАЗ и две Lada Vesta. Тягач будет использован для перевозок опасных грузов, самосвал — для работы на территории завода, легковые автомобили — для служебных поездок сотрудников по территории Пермского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба АО «АвтоВаз» Фото: Пресс-служба АО «АвтоВаз»

«В наших дальнейших планах — приобретение еще одного грузовика, прицепа, машины коммунального обслуживания и автокрана. Все — отечественного производства»,— цитирует главного инженера СМЗ Василия Киселева сайт предприятия.

Соликамский магниевый завод — единственный в стране производитель редкоземельных элементов и переработчик редкоземельного минерального сырья. В 2022 году завод был изъят у частных инвесторов государством и передан в управление ГК «Росатом».