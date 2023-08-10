В Саратове 14-летняя девочка выпала из окна

В Ленинском районе Саратова подросток выпал из окна многоквартирного дома. О начале проверки рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.

9 августа в промежутке с 20:50 до 21:10 14-летняя девушка выпала из окна четвертого этажа шестиэтажного дома на ул. 2-я Прокатная. Горожанку госпитализировали в ГУ «Центр медицины катастроф Саратовской области».

«Состояние подростка стабильное, ближе к средней степени тяжести, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Саратовской области.

Дарья Васенина

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