Двух работников предприятия Удмуртии осудили за хищение оружия для продажи

В столице Удмуртии осудили двух работников промышленного предприятия за хищение оружия и боеприпасов ( ч. 1, п. «а» ч. 3 ст. 226 УК РФ). В частности, осужденные причастны к организации хищений с завода комплектующих деталей к огнестрельному оружию для их сбыта в целях, не связанных с терроризмом. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Суд приговорил одного из мужчин к пяти годам и одному месяцу лишения свободы условно, второго — к пяти годам. Каждому из осужденных также назначили испытательный пятилетний испытательный срок.