Глава сельсовета в Башкирии обвиняется в присвоении рельсов

53-летний глава Нигматуллинского сельсовета Шамиль Ахметов обвиняется в присвоении муниципального имущества с использованием служебного положения (ч.3 ст. 160 УК РФ). Проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции провела прокуратура Альшеевского района, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Установлено, что в 2021 году Шамилю Ахметову было вверены металлические рельсы длиной 14 м, которые находились на балансе администрации сельсовета. Используя свое служебное положение, глава муниципалитета сдал конструкцию в пункт приема металлолома, а полученные деньги присвоил. В результате бюджету сельсовета причинен ущерб в 20 тыс. руб.

Прокуратура района внесла в совет поселения представление для решения вопроса об отставке главы и досрочного прекращения его полномочий.

Майя Иванова

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